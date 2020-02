Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in rialzo, in scia all'accelerarazione degli indici azionari Usa, con gli investitori che si mostrano fiduciosi sulle capacità dei governi di affrontare l'emergenza della diffusione del coronavirus cinese, limitando le conseguenze sull'economia globale. Il Nikkei guadagna l'1,14% a quota 23.347,01, aggiungendo 262 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a un livello di 109,40, e sull'euro a 120,80.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ladiavvia le contrattazioni in, in scia all'accelerarazione degli indici azionari Usa, con gli investitori che si mostrano fiduciosi sulle capacità dei governi di affrontare l'emergenzaa diffusione del coronavirus cinese, limitando le conseguenze sull'economia globale. Il Nikkei guadagna l'1,14% a quota 23.347,01, aggiungendo 262 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a un livello di 109,40, e sull'euro a 120,80.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

TelevideoRai101 : Borsa Tokyo apre in rialzo dell'1,14% - vivianabaretto : RT @InvestingItalia: #Borsa Tokyo in rialzo su sospiro sollievo #borsa cinese dopo impatto virus - - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Tokyo, la Borsa chiude in rialzo: Nikkei +0,49% a 23.084 punti #tokyo -