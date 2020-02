Bleeding Edge avrà una closed beta a febbraio

Lo sviluppo di Bleeding Edge è stato influenzato da Xbox Game Pass : Bleeding Edge, il nuovo brawler 4v4 di Ninja Theory, sarà disponibile su Xbox Game Pass quando verrà lanciato il 24 marzo. Il titolo multiplayer sarà quindi disponibile per più giocatori al momento del lancio e secondo il direttore creativo Rahni Tucker, questo ha cambiato alcuni elementi nel corso dello sviluppo.Parlando con Gamesindustry.biz, Tucker ha affermato che la direzione del gioco è stata influenzata dalla sua inclusione in questo ...

Bleeding Edge è stato sviluppato in Ninja Theory da un team in media di 15 persone : Bleeding Edge è il nuovo progetto di Ninja Theory, a differenza delle altre produzioni dello studio (basate su una forte attenzione al singleplayer) questa volta abbiamo un brawler multiplayer caratterizzato da scontri ravvicinati ed azione frenetica.In una recente intervista, il il direttore creativo del gioco Rahni Tucker ha svelato alcuni retroscena legati allo sviluppo del gioco, per poi precisare che solo una quarto del personale dello ...

Bleeding Edge arriverà anche in formato fisico : ecco la data - il prezzo ed i bonus : Ninja Theory e Microsoft hanno annunciato nuovi dettagli riguardanti il folle Bleeding Edge tra cui una versione fisica del gioco che uscirà il 24 marzo nei negozi, ad un prezzo di 29,99 euro e che arriverà in concomitanza alle versioni digitali.I preordini saranno disponibili presso rivenditori selezionati e includeranno gli stessi incentivi delle versioni digitali, incluso l'accesso alla beta chiusa e il pacchetto di prodotti Punk Puck, un DLC ...

X019 : un nuovo video gameplay di Bleeding Edge ci mostra lo strambo personaggio di Cass : All'evento X019 di Microsoft c'è stato spazio anche per Bleeding Edge di Ninja Theory.Il titolo, per chi non lo sapesse, è un multiplayer 4v4 in terza persona dove i giocatori potranno selezionare vari eroi e, come sottolineato nella nostra anteprima, strutturalmente strizza fortemente l'occhio ad Overwatch ed al genere dei MOBA.In occasione dell'evento di Microsoft, IGN ha condiviso un video gameplay di 10 minuti focalizzato sul personaggio di ...

X019 : Bleeding Edge ha una data di uscita e un nuovo folle trailer : Un evento dedicato ai progetti targati Xbox Game Studios non poteva di certo non proporre il nuovo titolo targato Ninja Theory: Bleeding Edge.Come previsto anche da un leak diffuso nella giornata di oggi, l'action 4v4 ha davvero una data di uscita: il 24 marzo 2020. Oltre a questo annuncio ci siamo trovati di fronte anche a un nuovissimo cinematic trailer davvero folle e che indubbiamente trasuda uno stile niente male.La domanda comunque sorge ...