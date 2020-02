Allenatori in Serie A, record di esoneri (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Allenatori in Serie A, un lavoro sempre a rischio. Il massimo campionato di calcio italiano è certamente il più stressante d’Europa. Qui il pallone si vive tutta la settimana, con analisi, dibattiti, commenti e approfondimenti continui. Si dice che in Italia ci siano sessanta milioni di Allenatori, tutti pronti a dire la loro su formazioni e schemi di gioco. E per quelli veri si fa durissima. Inizia il Milan La stagione 2019/2020 sta facendo una strage di mister. Il primo a saltare è stato Marco Giampaolo, esonerato dal Milan dopo appena sette giornate di campionato di Serie A. Nonostante il tecnico di Bellinzona sia considerato tra i migliori tattici di calcio in circolazione, la sua avventura in rossonero è durata meno di due mesi, bilancio: tre vittorie e quattro sconfitte. Aurelio Andreazzoli (L), head coach of Genoa CFC, walks handMarco Giampaolo e ... gqitalia

ColucciLc : RT @FIGCfemminile: Lunedì 1?1? febbraio presso il Centro Sportivo ‘Giulio Onesti’ di Roma gli arbitri incontrano dirigenti, allenatori e ca… - hal64738 : @capuanogio Se ci si pensa è geniale. Con 20 squadre in serie A ci sono (a spanne) 35 allenatori a ruolino paga. Al… - SSeba_95 : @Maicuntent96 @enricoI00 C’è eccome differenza, le strategie possono cambiare. Detto ciò dovremmo basarci solo sui… -