Achille Lauro, l'ispirazione segreta del look di Sanremo (che non è Giotto e nemmeno Bowie) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Achille come David (Bowie)? Quando Lauro de Mariniis, al secolo Achille Lauro, è apparso sul palco di Sanremo 2020 coperto da un mantello per liberarsene al volo rivelando una tutina color carne, quasi una guaina a corpo, il pensiero di tanti, prima di sapere che l'ispirazione ufficiale era il San Francesco dipinto da Giotto, è volato al Duca Bianco e alle sue immaginifiche trasformazioni. L'uomo venuto da Marte ha fatto storia non solo per le canzoni ma anche per i look sofisticati e trasgressivi, sviscerati con competenza artistica a partire dagli anni 70 glam rock. Ma sul filo diretto Serpentara (il quartiere romano di Achille Lauro) - Brixton (quello londinese di Bowie) si è perso il vero termine di paragone: Anna Oxa. Si proprio lei, la Anna nazionale, che tra performance audaci e trasformismi, come la collega senior Patty Pravo, ha regalato più ... gqitalia

