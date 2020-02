Willy, morto a 32 anni in un incidente: da venti giorni era diventato padre per la seconda volta (Di martedì 4 febbraio 2020) William Perricone, 32 anni di Pinerolo, è morto la notte tra venerdì e sabato a seguito di un tragico incidente avvenuto lungo la stradale San Secondo a Bricherasio. Willy – come lo chiamavano gli amici – era da pochi giorni diventato padre per la seconda volta. Era diventato padre per la seconda volta appena venti giorni fa William Perricone, l’uomo di 32 anni di Pinerolo morto a seguito di un tragico incidente avvenuto la notte di sabato 1 febbraio lungo la stradale San Secondo a Bricherasio. Willy – come lo chiamavano gli amici – aveva già un altro figlio di due anni e mezzo: lavorava come operaio in una ditta della zona e in passato era stato assunto da una società di onoranze funebri. Aveva anche tre fratelli con cui era molto unito. “Da giovane era un ragazzo vivace – raccontano a Torino Today alcuni amici -, ma crescendo era diventato molto equilibrato. Non beveva, ... limemagazine.eu

