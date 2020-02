Verona, Amrabat squalificato ma non salterà la Juve (Di martedì 4 febbraio 2020) Il "rosso" per gioco pericoloso contro il Milan costa caro ad Amrabat e al Verona che dovrà fare a meno del calciatore contro la Lazio (recupero di campionato) ma non contro la Juventus, che gli scaligeri affronteranno sabato prossimo alle 20.45 (anticipo della 23sima giornata di campionato). Niente derby per Bastoni dell'Inter. fanpage

