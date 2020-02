Vendeva droga a ragazzini delle scuole di tutta la città: arrestato “nonno pusher” meneghino (Di martedì 4 febbraio 2020) Un ex commerciante di 73 anni di origine libiche ma da sempre a Milano, riforniva di hashish e marijuana ragazzini provenienti da tutta la città. Un uomo di il 73 anni, vedovo e padre di tre figli residenti altrove, è stato arrestato per spaccio di droga. Nato in Libia ma residente da una vita a … L'articolo Vendeva droga a ragazzini delle scuole di tutta la città: arrestato “nonno pusher” meneghino NewNotizie.it. newnotizie

