Un San Valentino in punta di piedi (Di martedì 4 febbraio 2020) Innamorarsi a San Valentino? Ancora meglio se lo si fa in punta di piedi, sfoggiando la scarpa giusta, quella capace di rendere sensuale e super femminile qualunque outfit. Per accendere la seduzione nella notte più romantica dell’anno basta indossare un paio di tacchi per sentirsi già più sexy e sicure di sé. Se poi sono rosse come le pumps in velluto e pelle con tacco a stiletto, ancora meglio. E se il vostro è un amore deluxe, le iconiche scarpe dalla suola rossa di Chirstian Louboutin sono sicuramente il vezzo migliore da indossare per un appuntamento a due davvero speciale. Oltre alla classica décolleté nera, tra i modelli di punta della collezione autunno inverno 2019-2020 c’è sicuramente la scarpa in pelle bicolore che sfuma dal nero della punta fino al rosso che evidenzia la parte posteriore del piede e il tacco: perfetta per un look d’effetto e ultraglam. Per le più ... dilei

