Thyssenkrupp, l’ex pm Guariniello: “Una ferita rimarginata”. La mamma di una vittima: “Giustizia quando saranno in galera” (Di martedì 4 febbraio 2020) La notizia del rigetto del ricorso dei due manager tedeschi, condannati in via definitiva per il rogo della Thyssenkrupp e che ora dovranno scontare 5 anni, viene commentata sia da chi sostenne l’accusa, sia da chi era parte civile. “Era una ferita da rimarginare” dice Raffaele Guariniello, pubblico ministero del caso. Il magistrato (ora in pensione) si riferisce al fatto che i condannati italiani avevano già cominciato a scontare la pena, mentre i tedeschi erano liberi. “Non era giusto. Ma un’altra cosa importante da sottolineare – aggiunge Guariniello – è che la pronuncia dei magistrati di Hamm conferma che il processo Thyssenkrupp fu un processo giusto“. Bisogna ricordare che il 14 novembre scorso la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva aperto fascicolo contro Italia e Germania perché i manager condannati erano ancora liberi. ... ilfattoquotidiano

