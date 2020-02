The Wonderful 101: Hideki Kamiya sbloccherà tutti su Twitter, basta un retweet (Di martedì 4 febbraio 2020) Il game director di Platinum Games, Hideki Kamiya è noto per due cose: realizzare videogiochi di qualità e bloccare le persone su Twitter per la minima infrazione. Se gli si twitta in inglese, verrete bloccati, così come se vi azzardate a fare una domanda a cui ha già risposto.Ma ora è la vostra occasione di essere finalmente sbloccati dal tizio che fondamentalmente ha inventato il gioco d'azione come esiste oggi. Una campagna Kickstarter lanciata questa settimana per una versione rimasterizzata di The Wonderful 101 ha superato il suo obiettivo in poche ore. Ora si tratta di obiettivi estesi."Per aiutare The Wonderful Ones a salvare i civili dal fastidioso Yoo-Dough, fate clic su questo link e ritwittate il tweet", afferma la campagna. "I civili verranno salvati dopo che il tweet è stato ritwittato 1700 volte". Ecco il tweet che devi condividere:Leggi altro... eurogamer

