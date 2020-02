Sanremo 2020, prima serata in diretta (Di martedì 4 febbraio 2020) Teatro Ariston Ci siamo: inizia il Festival di Sanremo 2020 e qui su DavideMaggio.it, come ogni anno, scatta il liveblogging con il Teatro Ariston, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della prima serata. Sanremo 2020: anticipazioni prima serata In diretta su Rai 1, a partire dalle 20.40, Amadeus conduce il 70° Festival della Canzone Italiana. Al suo fianco, in questa prima serata, Diletta Leotta e Rula Jebreal. Attesi gli interventi di Fiorello e le esibizioni di Tiziano Ferro. Scatta la gara tra i big con l’esibizione dei primi 12. Ecco l’ordine di uscita: Irene Grandi – Finalmente io Marco Masini – Il confronto Rita Pavone – Niente (Resilienza ‘74) Achille Lauro – Me ne frego Diodato – Rumore Le Vibrazioni – Dov’è? Anastasio – Rosso di rabbia Elodie – ... davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -