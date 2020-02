Sanremo 2020, il cachet dei musicisti: è polemica (Di martedì 4 febbraio 2020) Un’altra polemica ha investito il Festival di Sanremo 2020: secondo una denuncia del Slc Cgil i musicisti assunti per suonare alla kermesse riceverebbe compensi pari a soli 50 euro al giorno difronte a turni di lavoro eccezionalmente lunghi. Il cachet dei musicisti Una nuova bufera si starebbe per scatenare al Festival di Sanremo: mentre per alcuni artisti famosi sarebbero previsti cachet a 4 zeri per i musicisti che suoneranno tutte le sere sul palco dell’Ariston il compenso sarebbe di soli 50 euro a serata. Come se non bastasse questi artisti sarebbero costretti a suonare per molte ore consecutive, presentandosi fin dalla mattina presto per le prove e rimanendo sul palco anche oltre la mezzanotte. La denuncia è partita da Slc Cgil, che con un comunicato ha fatto sapere: “Ancora una volta, come dietro luci sfavillanti e giacche doppiopetto il mondo dello spettacolo ... notizie

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -