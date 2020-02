Rogo Thyssen, respinto il ricorso dei manager: condannati a 5 anni (Di martedì 4 febbraio 2020) Si torna a parlare del Rogo avvenuto nello stabilimento Thyssen di Torino, questa volta 12 anni dopo l’accaduto per la decisione del Tribunale di Hamm che ha respinto il ricorso di due manager condannati. Ne aveva già parlato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 10 anni esatti dall’accaduto, ricordando la tragedia che è costata la vita a 7 operai. Rogo Thyssen, respinto il ricorso dei manager Nuove notizie arrivano dalla Germania: il Tribunale regionale superiore di Hamm ha respinto il ricorso dei due manager di Thyssen. Gerald Priegnitz e Harald Espenhahn, che erano già stati condannati in Italia, ora sconteranno 5 anni di carcere in Germania. Il tribunale di Essen aveva dichiarato esecutive le pene italiane, ma le aveva adeguate al diritto tedesco che prevede una detenzione massima di 5 anni. In Italia la Cassazione aveva condannato Priegnitz a 6 anni e 10 ... notizie

