Meteo estremo: l'eccezionale Gennaio in Scandinavia, troppo caldo e senza neve (Di martedì 4 febbraio 2020) CRONACHE Meteo: è difficile non definire eccezionale la situazione Meteorologica che si è verificata nel corso di questo inverno, in particolare nel mese di Gennaio che è stato estremamente mite su gran parte d'Europa e soprattutto sulla Scandinavia, eccetto l'estremo nord. Per la prima volta nella storia Meteo - almeno due secoli di registrazioni Meteorologiche -, durante il mese di Gennaio le quattro capitali nordiche, cioè Oslo, Helsinki, Copenaghen e Stoccolma hanno presentato temperature massime che non sono mai scese al di sotto degli zero gradi (Oslo ha avuto -0,2°C di massima diurna il 30 Gennaio ma la temperatura è salita sopra lo zero di notte). A questo, si aggiunge la particolarità che a Oslo sono caduti appena 3 cm di neve solo l'ultimo giorno di Gennaio. A Oslo il mese di Gennaio 2020 è stato il più caldo degli ultimi 40 anni, con una temperatura media di +2,5°C, di ... meteogiornale

infoitinterno : Meteo estremo: dalla Primavera all'INVERNO, poi CALDO e GELO - zazoomnews : Meteo estremo: caldo assurdo in Spagna e Francia temperature da mese di Giugno fino a 27 gradi! - #Meteo #estremo:… - BelloEVerde : RT @lifegate: Vi piacerebbe andare in giro con temperature simili? Le incredibili immagini dalla #Russia nell'articolo di @3BMeteo. https:/… -