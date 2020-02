Luca Sacchi, nell’auto di Anastasiya ci sarebbero stati altri soldi per la droga (Di martedì 4 febbraio 2020) Proseguono le indagini per l’omicidio di Luca Sacchi, freddato da un colpo di pistola per una compravendita di droga finita male e nella quale lui non era direttamente coinvolto. Tra false dichiarazioni e tentativi di depistaggio, gli inquirenti sono tornati a far luce sull’auto di Anastasiya Kylemnyk, spostata in fretta e furia dall’amico Giovanni Princi. L’ipotesi è che al suo interno ci fossero altri soldi. La ricostruzione dell’omicidio di Luca Sacchi Ci sono ancora molti aspetti oscuri nella vicenda di Luca Sacchi, ma da quando si pensava fosse la storia di una rapina finita male, di strada se ne è fatta molta. Da allora, gli inquirenti hanno scoperto che la morte del giovane 24enne rientrava nel quadro di una compravendita di droga portata avanti da Giovanni Princi e Anastasiya Kylemnyk, rispettivamente amico e fidanzata di Luca. A vendere i 15 kg di droga, Valerio del ... thesocialpost

