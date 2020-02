LIVE Sinner-Ymer 1-4, Atp Montpellier 2020 in DIRETTA: un break di vantaggio per lo svedese (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Passante di Sinner in rete, l’azzurro sta subendo le iniziative del rivale. 1-4 Prima e dritto vincente per lo svedese. 40-30 Brutta risposta dell’altoatesino su una seconda non irresistibile dell’avversario. 30-30 Martella Sinner che poi cerca di chiudere con troppa foga con il dritto che si infrange sul nastro. 15-30 Gioca bene il punto Sinner che poi scende a rete ma sbaglia la volèe. 0-30 Aggressivo con la risposta Sinner e rovescio di Ymer in corridoio. 0-15 Dritto di Ymer lungo, primo punto perso al servizio dallo scandinavo. 1-3 Prima precisa, dritto a seguire e smash per chiudere il punto: Sinner è entrato in partita! 40-0 Rovescio di Ymer fermato dal nastro. 30-0 Prima di Sinner sulla quale non riesce a rispondere Ymer. 15-0 Rovescio dello svedese in rete. 0-3 Spinge alla grande con il dritto Ymer che non sta ... oasport

Matt_Orlandi : LIVE #Sinner - #Ymer, diretta e risultato in tempo reale #AtpMontpellier 2020: inizio ore 14.00 @_SuperNews_ - livetennisit : ATP Montpellier: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Jannik Sinner - 80yeye80 : RT @lorenzofares: Domani alle 14 vi racconto live su @SuperTennisTv l'esordio di @janniksin ???? al torneo #ATP 250 di Montpellier #Sinner… -