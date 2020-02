L’Europa prepara una nuova trappola per le banche italiane (Di martedì 4 febbraio 2020) Le banche italiane stanno per cadere nell’ennesima trappola allestita dall’Europa con maestria e minuzia. Il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, ha sollecitato gli istituti di credito dell’Ue a disfarsi dei titoli di Stato in eccesso. Il problema è che una mossa del genere andrebbe a colpire in maniera specifica proprio le nostre banche, mettendo a rischio il nostro debito pubblico. Il motivo è semplice: gli istituti italiani hanno “in pancia” più o meno 400 miliardi di euro di titoli di pubblici. Un’enormità, visto e considerando che le banche francesi spagnole e tedesche detengono titoli di Stato rispettivamente per 151, 180 e 163 miliardi di euro. Ma andiamo con ordine e partiamo dal principio, perché l’ultima idea di Bruxelles è stretta parente del Mes. Anzi: la cosiddetta Unione bancaria, una potenziale bomba a orologeria ancora più ... it.insideover

