Lazzate, albero abbattuto dal vento: auto sfondata e due feriti | FOTO (Di martedì 4 febbraio 2020) Una pianta abbattuta dal vento ha sfondato un’auto in transito sulla provinciale tra Lazzate e Lentate sul Seveso, ferendo le due persone a bordo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 nei pressi dell’intersezione tra via Gerbino, via Sant’Andrea, via Vittorio Veneto e via Per Birago. Siamo a ridosso dei confini tra Lazzate, Lentate sul Seveso e Misinto, ma in territorio di Lazzate. Una Lancia Y viaggiava in direzione Misinto, quando è stata colpita in pieno da un grosso ramo che si è spezzato per il forte vento da un albero posto a bordo strada. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Albero abbattuto dal vento sfonda auto in transito a Lazzate | FOTO - -