L’allarme dell’Oms: nelle prossime decadi exploit dei morti per cancro (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che se il trend attuale continuerà ci sarà un aumento del 60% dei casi di cancro nel mondo. L’Oms ha lanciato un monito a tutte le nazioni per il rischio che ci sia un grave incremento di casi di cancro nelle prossime due decadi. Il trend attuale porta a … L'articolo L’allarme dell’Oms: nelle prossime decadi exploit dei morti per cancro NewNotizie.it. newnotizie

