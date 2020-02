Ida Platano in lacrime a Uomini e Donne e Riccardo Guarnieri “cambia vita”. E finisce nella bufera (Di martedì 4 febbraio 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri, c’è aria di crisi all’orizzonte. Per qualcuno anche di rottura nonostante i presupposti facessero pensare a tutt’altro. Al matrimonio, per esempio: dopo la seconda proposta di nozze di lui, fuori dagli studi di Uomini e Donne, i fan non aspettavano altro che una data dopo aver visto la ex dama del trono over provare abiti da sposa su Instagram. E invece il colpo di scena è arrivato proprio in una delle ultime registrazioni del trono over. Ida Platano è tornata a sorpresa in studio ed è finita in lacrime davanti a tutti. Tutti convinti che ormai il periodo buio fosse superato ma evidentemente non è così. Sebbene Ida e Riccardo avessero ammesso di avere liti e discussioni, nessuno si sarebbe aspettato il ritorno di lei a Uomini e Donne senza il fidanzato, se ancora tale si può definire. (Continua dopo la foto) Tornata da sola, Ida non ha proferito parola ... caffeinamagazine

KontroKulturaa : Ida Platano svuota il sacco: 'Riccardo Guarnieri ha sempre mentito, svelato il piano segreto del cavaliere' - - infoitcultura : Uomini e Donne Over, ennesima crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? - infoitcultura : Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: «Morale a terra». E lei scoppia a piangere in tv… -