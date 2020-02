GF Vip, Antonella Elia Scopre il Tradimento In Diretta! (Di martedì 4 febbraio 2020) Al Grande Fratello Vip, una dei protagonisti del programma nel bene e nel male è sicuramente Antonella Elia. Durante l’ultima puntata alla showgirl sono state mostrate le foto del Tradimento del suo fidanzato Pietro ed ovviamente la Elia non l’ha presa bene. Ecco nel dettagli cosa è successo. Antonella Elia è la protagonista assoluta del Grande Fratello Vip, con le sue scenate e litigate all’interno e fuori dalla Casa da settimane è al centro dell’attenzione. Tuttavia, durante l’ultima puntata, è stata protagonista non per colpa sua ma per il comportamento tenuto dal suo fidanzato Pietro. Tutti noi abbiamo visto nella puntata scorsa la sorpresa che il fidanzato ha fatto alla Elia ed il bacio passionale che i due si sono scambiati, sembravano realmente innamorati e felici, ed invece pochi giorni dopo, sono uscite sui giornali delle foto che ritraevano ... gossipnews.tv

