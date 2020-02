Ex Ilva, l’ultima prescrizione: non luogo a procedere per l’ex commissario straordinario Enrico Bondi (Di martedì 4 febbraio 2020) È trascorso troppo tempo per valutare le eventuali responsabilità penali dell’ex commissario straordinario dell’Ilva Enrico Bondi, accusato di non aver rispetto gli obblighi imposti dall’Autorizzazione integrata ambientale e le norme del testo unico sull’ambiente nel periodo tra giugno 2013 e giugno 2014. Lo ha stabilito il giudice Loredana Galasso che, accogliendo le richieste della procura e della difesa di Bondi, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell’ex commissario. Ancora una volta, insomma, la tagliola della prescrizione blocca la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti tarantini sulle emissioni velenose dello stabilimento siderurgico. Dichiarata la prescrizione anche per l’ex direttore di stabilimento Antonio Lupoli: per entrambi i pubblici ministeri Remo Epifani, Raffaele Graziano e Mariano Buccoliero avevano contestato ... ilfattoquotidiano

000Salvatore : RT @AvvPaoletto: @CarloCalenda Vuole che le faccio l'elenco delle azioni ridicole che ha fatto lei al Mise? O vuole dire qualcosa agli oper… - fabiotempoMi : RT @AvvPaoletto: @CarloCalenda Vuole che le faccio l'elenco delle azioni ridicole che ha fatto lei al Mise? O vuole dire qualcosa agli oper… - Federicobarald3 : RT @AvvPaoletto: @CarloCalenda Vuole che le faccio l'elenco delle azioni ridicole che ha fatto lei al Mise? O vuole dire qualcosa agli oper… -