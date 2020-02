Dorothea Wierer sogna di diventare la prima donna a laurearsi campionessa del mondo sulle nevi dove è cresciuta (Di martedì 4 febbraio 2020) Dorothea Wierer si presenta ai Mondiali di casa di Anterselva con tutte le carte in regola per fare bene. D’altronde occupa la seconda posizione nella classifica generale di Coppa del mondo, ha concluso nella top-ten dieci delle tredici gare disputate, è salita sul podio quattro volte e ha ottenuto due vittorie. Certo, i successi sono entrambi arrivati nella prima metà di dicembre, ma la competitività dell’altoatesina è rimasta costantemente altissima, permettendole di rimanere sempre ai vertici delle classifiche. Dunque ci sono ottime speranze affinché possa coronare la sua carriera conquistando una medaglia d’oro iridata proprio sulle nevi dove è cresciuta agonisticamente. È questo il tema forte riguardante Wierer nell’imminente manifestazione mondiale. Ovvero la capacità di vincere una medaglia d’oro in un grande appuntamento disputato letteralmente in casa. Non solo nella nazione ... oasport

