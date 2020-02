Corso Francia, via Arrivabene si allaga e si apre una voragine: strada chiusa (Di martedì 4 febbraio 2020) Via Giovanni Arrivabene, nei pressi di Corso Francia, è stata chiusa a seguito di una fuoriuscita d'acqua che ha provocato l'allagamento della strada e una voragine. Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco e tecnici Acea. Lo sCorso venti gennaio un cedimento del manto stradale al Colosseo. fanpage

Notiziedi_it : Corso Francia, maxi voragine in via Arrivabene: strada allagata - Notiziedi_it : Corso Francia, maxi voragine in via Arrivabene: strada allagata - Notiziedi_it : Corso Francia, il Comune studia gli autovelox fissi: spunta l’ipotesi tutor -