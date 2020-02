Chiara Ferragni chiede un privée in pizzeria ma viene rimbalzata: “I clienti sono trattati tutti uguali” (Di martedì 4 febbraio 2020) Ennesima polemica sterile quest’oggi per Chiara Ferragni che, secondo il racconto di Francesco Martucci, proprietario del ristorante I Masanielli di Caserta, avrebbe chiamato chiedendo un privée all’interno del locale.A raccontare la conversazione telefonica è stato proprio l’imprenditore:“Chiara Ferragni: Buona sera vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un privee?Io: No Chiara non abbiamo privee. Per noi i clienti devono essere trattati tutti all stesso modo. Grazie, Francesco ”Ovviamente il post ha scatenato una polemica fra chi accusa Martucci di aver ‘sputtana*o’ una conversazione privata con una cliente e chi, invece, ha difeso la Ferragni sostenendo che sia normale per lei voler cenare in un posto più tranquillo lontano da occhi indiscreti.“Scrivo sempre ciò che pensoSi è alzato un polverone che praticamente non esisteIo ero semplicemente felice che un personaggio ... bitchyf

fanpage : 'No, non abbiamo privèe. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo' - HuffPostItalia : 'Chiara Ferragni cercava un privé nella mia pizzeria. Le ho detto: per me i clienti sono uguali' - Giuls28986774 : Comunque il pizzaiolo (Francesco Martucci) casertano ha sempliceme detto che non ha il servizio del privè. I giorn… -