Benzina: arriva un maxi sconto a causa del Coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) Dalla prossima settimana il costo della Benzina scenderà. E’ l’unico effetto positivo del Coronavirus. Distributori di Benzina pronti al cambio del prezzo (foto pixabay) L’Eni, Ente Nazionale Idrocarburi, lo aveva già consigliato lo scorso venerdì ai gestori, proponendo un taglio di 1 cent/litro su tutti i carburanti. Ma il suggerimento è stato colto solo adesso e lo si vedrà attuato nei primi giorni della prossima settimana. Così, se da un lato l’allarme per il Coronavirus è ancora elevato e le preoccupazioni non smettono di tenere sul filo del rasoio il mondo intero, possiamo vedere il primo e forse l’unico effetto positivo che riguarda appunto il costo della Benzina. La situazione internazionale ha causato un crollo del prezzo del greggio, motivato dall’impatto negativo che il virus ha avuto sull’economia mondiale e, stando ... chenews

