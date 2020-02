“Bentornata Rita”: standing ovation a Sanremo per la Pavone (Di mercoledì 5 febbraio 2020) standing ovation del Teatro Ariston (e della sala stampa) per Rita Pavone al termine dell'esecuzione del brano con cui l'artista è in gara al Festival di Sanremo, "Niente (resilienza)". Bentornata Rita", urlano dal pubblico. E lei si emoziona e si scatena in un brano rock. L'artista non tornava all'Ariston dal 1972. ilfogliettone

