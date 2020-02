Usa, sparatoria in un’università del Texas: almeno due morti (Di lunedì 3 febbraio 2020) E di almeno due morti e un ferito il bilancio della sparatoria avvenuta oggi, lunedì 3 febbraio, in una università del Texas. L’episodio è avvenuto alla Texas A&M University nella località di Commerce, non lontano da Dallas. Le autorità per ora non rivelano se il killer è stato fermato o meno. ***Notizia in aggiornamento Leggi anche: Usa, sparatoria in una base militare in Florida: almeno 3 morti e 7 feriti tpi

