Tutti uniti contro il coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mediaticamente è la panacea per i contendenti in campo. Specie dopo il voto alle regionali in Emilia-Romagna (la Calabria ce la siamo persa per mancanza di appeal), rappresentate come lo scontro culturale e antropologico tra i “sovranisti” e i “democratici”.Il coronavirus, declinato per lo più ad hashtag, è la pausa scenica tra la fine del tempo regolamentare e i supplementari. Soprattutto dopo la divulgatissima impresa dello Spallanzani di Roma, i cui – ops, “le cui”, volto al femminile perché il politically correct in salsa rosa è d’obbligo per un vero democratico – ricercatori hanno isolato il virus e si apprestano a coltivarlo.E allora, così come accadde durante la America’s Cup di vela con il Moro di Venezia e Luna Rossa – momento storico nel quale Tutti ci riscoprimmo ... huffingtonpost

