Slack uccide la produttività? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Se pensavate che il multi-tasking fosse una conquista dovete ricredervi. “How Slack ruined work” (Come Slack ha rovinato il lavoro) è il titolo di un articolo uscito su WiredUK in gennaio. Slack è la piattaforma di instant messaging lanciata nel 2013 che, in pochi anni, è diventata un punto di riferimento nel mondo aziendale, in particolare dove lo smart working è la regola. Ci si riunisce in chat, ci si parla in chat, ci si organizza in chat. Non tutti insieme appassionatamente: Slack consente di creare canali accessibili solo ad alcuni colleghi, veri e propri ambienti di lavoro legati a un’esigenza comune ma svincolati dalla compresenza fisica. Non solo: Slack consente di fissare promemoria, fare chiamate e videochiamate, creare notifiche personalizzate, eseguire ricerche avanzate. L’ufficio nell’era del lavoro liquido e ... huffingtonpost

