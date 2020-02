Saucony, l’annuncio di una scarpa biodegradabile arriva al Super Bowl (Di lunedì 3 febbraio 2020) È stata una notte all’insegna della sostenibilità quella che si è appena conclusa. Mentre a Londra andava in scena il red carpet più green di sempre – a impatto zero, infatti, il dress code richiesto per presenziare ai BAFTA 2020 – nelle stesse ore, a Miami, si stava scatenando il vulcanico duo JLo – Shakira per la grande notte del Super Bowl. Portatore di un messaggio eco anche quello. A mandarlo in onda, in diretta live durante lo spettacolo, è stato Saucony che ha scelto proprio la celebre occasione per il debutto del suo primo spot pubblicitario. E vista l’emergenza ambientale che stiamo vivendo, il tema non poteva che essere la sostenibilità in campo fashion. https://www.youtube.com/watch?v=SEwJZjqRZ2o Ed è così che gli occhi degli spettatori presenti sono stati rapiti dall’annuncio di un modello di scarpa biodegradabile, in via di sviluppo, che sarà realizzato ... vanityfair

