Salvini a Palermo: folla al Massimo e proteste delle sardine a Ballarò (Di martedì 4 febbraio 2020) Giornata dai fronti opposti per Matteo Salvini, che a Palermo ha dovuto fare i conti con le proteste delle sardine al mercato di Ballarò e al contrario con un bagno di folla al Teatro Massimo da cui molte persone sono state costrette a rimanere fuori. Salvini a Palermo Il leader della Lega si è recato in terra sicula per un meeting con il Presidente Nello Musumeci, per visitare un Commissariato di Polizia e per due incontri pubblici. Con il governatore di centrodestra ha spiegato di non aver parlato di accordi ma di temi reali come l’agricoltura. “Non era il momento di parlare di rimpasti o di roba del genere. Musumeci è persona stimata e stimabile, lui farà le sue scelte noi non stiamo pressando niente e nessuno“, ha dichiarato ai cronisti. Poco dopo si è recato al teatro dove ha tenuto una convention con i dirigenti e i simpatizzanti del suo partito. Pieno il locale, con ... notizie

