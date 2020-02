Rete Rosa Saronnese: “Togliete Junior Cally da Sanremo e dai palinsesti Rai” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rete Rosa Saronnese e Insieme Donna di Caronno Pertusella (in foto) chiedono di escludere immediatamente da ogni palinsesto Rai Antonio Signore, alias Junior Cally, in modo da non permettere alcun tipo di pubblicità a un personaggio che può solo nuocere a un’intera generazione”. Facendo propria la lettera di una mamma, le due associazioni toccano un tema spinoso che sta facendo discutere non poco sui social di questi tempi: la partecipazione di questo rapper, criticato per i suoi testi intrisi di violenza, a Sanremo. “Scrivo da figlia, donna e madre – si legge nella missiva – Madre di una femmina che un giorno, spero lontano, potrebbe incontrare in radio o su YouTube brani che descrivono un femminicidio e uno stupro tra una strofa e l’altra”. su Il Notiziario. ilnotiziario

