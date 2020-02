Programmi TV di stasera, lunedì 3 febbraio 2020. Su La7 Licia Colò con «Eden – Un pianeta da salvare» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Licia Colò Rai1, ore 21.40: La guerra è finita – Ultima puntata - 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2020, con Michele Riondino, Isabella Ragonese. Prodotta in Italia. Trama: Gabriel arriva appena in tempo: Sara ha la pistola in mano e sta per ammazzare il ras, ma la convince a non farlo. Alla Tenuta, intanto, Mattia rifiuta la proposta di un suo cugino di partire insieme per andare a lavorare nelle miniere del Belgio; Stefano litiga con Ben e Giulia, che hanno accolto altri ragazzi; Gabriel e Sara, che leggono un libro vicinissimi l’uno all’altra, si baciano. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 - 1^Tv 2×10 – Buon Natale?: È arrivato Natale e Bobby si prepara a festeggiarlo con Athena, ma le cose si fanno imbarazzanti quando quest’ultima gli propone di andare a vivere con lei. 2×11 – Nuovi inizi: Bobby si prepara a conoscere i genitori di Athena, mentre ... davidemaggio

