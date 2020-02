Napoli, Manolas: «Guariti dalla crisi? Serve trovare continuità per dirlo» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Kostas Manolas ha presentato la sfida di questa sera fra Sampdoria e Napoli: ecco le dichiarazioni del difensore Kostas Manolas, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato le difficoltà che si celano dietro al match del Napoli contro la Sampdoria. Ecco le sue parole. «Napoli guarito? Dobbiamo dare continuità ai risultati per dirlo. Stasera c’è una gara importante, possiamo sfruttare i passi falsi degli altri. Ranieri? E’ un allenatore con tanta esperienza che ha allenato grandi club, l’ho avuto alla Roma, sa mettere in campo la squadra bene. E’ difficile fargli gol, son tutti chiusi e pronti a ripartire. Sarà tosta. Di Lorenzo maturo per la Nazionale? Sì, merita tutti i complimenti. In pochi anni è passato dalla Serie C alla A, sta facendo un buon campionato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

