Meteo 7 Giorni: dal CALDO al FREDDO INVERNALE imminente. Neve a bassa quota (Di lunedì 3 febbraio 2020) Meteo SINO AL 9 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Siamo ormai agli sgoccioli del potente anticiclone che ancora abbraccia l'Italia, supportato dalla rimonta di correnti calde d'estrazione subtropicale. Le temperature si sono ulteriormente impennate, tanto da raggiungere in alcune località picchi da record per febbraio, addirittura di oltre 25 gradi sulle aree soggette a correnti di caduta dai rilievi. La presenza dell'anticiclone non è comunque garanzia di bel tempo incontrastato, in quanto vi è un mix fra CALDO in quota ed infiltrazioni d'aria più umida nei bassi strati provenienti da ovest con associata nuvolosità perlopiù innocua. Il CALDO anomalo sta però per essere spodestato dall'intrusione repentina d'aria più fredda d'estrazione artica. Già martedì lo scenario inizierà a mutare, con l'anticiclone in cedimento sul Mediterraneo. Nel contempo, l'alta pressione ... meteogiornale

