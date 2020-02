‘Live – Non è la D’Urso’, Pasquale Laricchia si difende dalle accuse della ex Victoria Pennington: “Io violento? Ma se lei voleva tornare con me!”. Ma Lory Del Santo fa delle rivelazioni che sembrano smentirlo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Già qualche anno fa Victoria Pennington aveva accusato di violenza l’ex fidanzato Pasquale Laricchia (QUI trovate le accuse di lei) e nelle ultime settimane, dopo l’ingresso del pugliese nella Casa del Grande Fratello Vip 4, la statunitense è tornata alla carica, intervistata dal settimanale DiPiù Tv (come potete leggere cliccando QUI). Ora a raccontare la sua verità è Pasquale che ieri sera a Live – Non è la D’Urso ha replicato alle accuse della ex, con la quale ha partecipato nel 2003 alla terza edizione del Grande Fratello: “Ti avevo detto la settimana scorsa che ho fatto la denuncia – perché quando uno dice una cosa non vera, cosa fa una persona normale? Fa la querela e la denuncia – che all’epoca è stata fatta. Ci sono le date, c’è l’articolo (…) solo che purtroppo quando uno non è in Italia, la giurisprudenza ... isaechia

