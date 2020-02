Legambiente Benevento, ufficializzate le nuove cariche sociali (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNella giornata di sabato 1 febbraio l’Assemblea dei soci di Legambiente Benevento, riunitasi presso la sede sita in Viale Mario Rotili ha provveduto all’elezione per l’assegnazione delle cariche sociali per il quadrienno 2020-2024. Presidente: Antonio Basile; Vicepresidente: Alfredo Verga; Direttivo: Alessia Calandro, Luigi Marino, Paolo Mattera; Si è riconfermato, dunque, l’assetto dell’associazione costituitasi a Benevento nel 2016 per il prossimo mandato. Un ringraziamento, da parte del Direttivo, a tutti i soci e i sostenitori per la fiducia espressa con l’auspicio di poter proseguire nelle attività di volontariato e di sensibilizzazione dei cittadini in maniera sempre più efficace ed incisiva. L'articolo Legambiente Benevento, ufficializzate le nuove cariche sociali proviene da Anteprima24.it. anteprima24

