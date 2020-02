Ladri rubano urna con le ceneri del padre a Carnate, la figlia: “Ridatemela, vi pago il riscatto” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ladri sbadati o senza cuore in azione a Carnate, in provincia di Monza e Brianza. Nella giornata di sabato i malviventi si sono introdotti in un'abitazione, rubando anche un'urna con le ceneri del padre della proprietaria. L'appello della figlia: "Restituitemi le ceneri, sono pronta a pagare un riscatto". fanpage

