Juan Luis Ciano, ex di Uomini e Donne: perché non si è lasciato andare con Gemma Galgani (Di lunedì 3 febbraio 2020) Juan Luis Ciano non è più un cavaliere del trono over. Ha lasciato Uomini e Donne da circa un mese e mentre Gemma Galgani prova a conoscere nuovi corteggiatori, l’odontotecnico di origini venezuelane rompe il silenzio sul magazine del programma di Maria De Filippi. Con Gemma è finita male: dopo tante pressioni anche del pubblico e degli opinionisti in studio, ha deciso di troncare la loro storia perché sicura di non piacergli realmente. Quindi Juan ha lasciato lo studio. Con amarezza: “Ho voluto bene a Gemma e sono rimasto malissimo per come è andata a finire, perché ha distrutto ogni sentimento che ho provato per lei, e lo ha fatto in pochi minuti. È stato come se io e lei non avessimo vissuto nulla quando invece siamo stati ore e ore al telefono, ci siamo raccontati le nostre vite, ma questo non è servito a niente. Lei ha demolito tutto inventandosi cose inesistenti”, ha spiegato lui ... caffeinamagazine

