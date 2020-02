Giovani con più minuti in Europa: c’è un talento della Juventus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Giovani con più minutaggio nei migliori cinque campionati europei: in testa alla classifica c’è Kulusevski della Juventus Il CIES ha stilato una classifica dei Giovani con più minutaggio in Europa, considerando i calciatori nati dal 2000 in poi e che militano nei cinque campionati più importanti del mondo: Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. In cima alla classifica c’è Dejan Kulusevski (Parma, in prestito dalla Juventus), seguono Sandro Tonali (Brescia) e Max Aarons (Norwich City) Leggi su Calcionews24.com calcionews24

