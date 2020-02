GF Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe: “Non lavora più da nessuna parte” (Di lunedì 3 febbraio 2020) E’ una delle faide trainanti di questa edizione del Grande Fratello Vip, quella tra Rita Rusic e Adriana Volpe. La produttrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha già avuto modo nel corso delle ultime dirette di esprimere il proprio pensiero sui movimenti della conduttrice; stando alle sue accuse, Volpe avrebbe tramato in coppia con Antonella Elia per portare alla sua nomina, mirando ad un’eliminazione della rivale più in vista. Accuse non raccolte dalla presentatrice, e recentemente rincarate dalla stessa Rusic. “Ha visto in me una rivale, per lei questo reality è troppo importante”: continua la sfida a distanza tra Rita Rusic e Adriana Volpe Ad esplorare ulteriormente la questione ci ha pensato Barbara D’Urso, che nel suo salotto serale ha ospitato la stessa Rita Rusic. Qui, la croata ha indagato nel dettaglio i motivi che l’hanno spinta a ... velvetgossip

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Rita Rusic a Live-Non è la d'Urso: 'Adriana Volpe? Ecco perchè si è messa contro di me' - infoitcultura : Rita Rusic contro Adriana Volpe Non lavora pi per lei questo GF Vip importante -