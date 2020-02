Gf Vip, Carlotta Maggiorana abbandona la casa? L’appello: “Fatemi uscire” (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana non sembra reggere i ritmi del Gf Vip e più volte ha chiesto di poter abbandonare la casa. La lontananza dai propri cari sembra essere pesante e nonostante le diverse nomination ricevute, la Miss non è ancora riuscita ad andarsene. Durante una conversazione con Patrick, dunque, Carlotta ha lanciato il suo appello al pubblico: “Fatemi uscire”. Gf Vip, Carlotta Maggiorana abbandona la casa? Carlotta Maggiorana spera di abbandonare la casa del Gf Vip nella puntata del 3 febbraio: la Miss non sta bene e non vuole restare. In una conversazione con l’ex gieffino Patrick Ray, la donna lancia un appello al pubblico. “Domani (3 febbraio ndr.) voglio tornare a casa, ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che domani il pubblico mi voti, voglio tornare a casa”. ... notizie

