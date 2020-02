Fred Buscaglione, 60 anni fa la tragica morte del cantautore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, Fred Buscaglione moriva a causa di un incidente stradale a Roma. Aveva cambiato la musica italiana. Sessantanni fa se ne andava Fred Buscaglione, uno dei cantautori più affermati del panorama italiano. I primi anni Ferdinando Buscaglione in arte Fred, nasce il 23 novembre 1921 a Torino. Fin da giovane, aveva seguito studi musicali assai severi. Una formazione musicale duplice: da un lato gli studi presso il Conservatorio Verdi, dall’altro un apprendistato, ancora adolescente, come contrabbassista in orchestrine jazz nei locali notturni della città. I successi di Fred Buscaglione In un’epoca in cui la musica leggera italiana era ancora legata a motivi dei decenni precedenti, Buscaglione irrompe sulla scena con canzoni completamente diverse, come “Che bambola!” e “Eri piccola così“. Anche il ... newsmondo

Giorning : #ScomparsiOggi 3 febbraio 1960 Fred Buscaglione 2016 Maurice White - travelitalia : Accadde il 03/02/1960: Muore il 'duro' della musica italiana: Fred Buscaglione. #3febbraio #buongiorno #verona - veronacom : Accadde il 03/02/1960: Muore il 'duro' della musica italiana: Fred Buscaglione. #3febbraio #buongiorno #verona -