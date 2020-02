Ferrovie, Severino Nappi: “Mobilità cresce ma il Sud continua a perdere treni” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Nel meridione, che continua a soffrire di un’assenza di progetto e a essere la vittima principale di uno scarso servizio ferroviario, sono innumerevoli gli esempi di un’assenza totale di regia e controllo lungo importanti direttrici ”, è quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. “La fame di trasporto su ferro che c’è nel Mezzogiorno è piuttosto evidente in Campania, dove i passeggeri sono calati passando dai 467.000 del 2011 a 262.000 al 2019. E infatti, lo stato di salute dei trasporti a Napoli in particolare – conclude- è quello di un malato terminale, tra guasti, soppressioni e treni obsoleti. La prima cosa che a riguardo noi faremo quando saremo al governo della regione sarà quella di rivedere i contratti e tagliare gli sprechi per aiutare i pendolari e ridurre i loro costi”. L'articolo Ferrovie, ... anteprima24

severino_nappi : Nel meridione, che continua a soffrire di un’assenza di progetto e a essere vittima di uno scarso servizio ferrovia… -