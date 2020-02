Disponibili le patch di sicurezza di febbraio per Google Pixel 2, 3, 3a e 4: ecco novità e download (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono arrivate le patch di sicurezza di febbraio 2020 per i Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a e Pixel 4, anche in formato XL: ecco le novità e il download dell'aggiornamento. L'articolo Disponibili le patch di sicurezza di febbraio per Google Pixel 2, 3, 3a e 4: ecco novità e download proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

sslansia : @eduzude Le maglie con la patch disponibili sul sito ufficiale le trovi qui -