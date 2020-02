Chelsea, Willian vuole rinnovare: addio a Juve e Barcellona (Di lunedì 3 febbraio 2020) Chelsea, Willian avrebbe deciso il suo futuro: il fantasista brasiliano sarebbe convinto a rinnovare il suo contratto con i Blues Le ambizioni delle grandi squadre europee di assicurarsi le prestazioni di Willian si stanno affievolendo. Come riportato da ESPN, il brasiliano avrebbe preso una forte decisione sul suo futuro. Willian è stato lungamente accostato al Barcellona e in Italia alla Juventus. Ora però il fantasista brasiliano avrebbe deciso di rinnovare con il Chelsea, facendo quindi cessare le voci su un possibile trasferimento in estate. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

