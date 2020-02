Auto: Francia, a gennaio immatricolazioni -13,4% (Di lunedì 3 febbraio 2020) Parigi, 3 feb. (Adnkronos) – A gennaio le immatricolazioni di Auto nuove in Francia, pari a 134.230, hanno registrato un calo del 13,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Lo rende noto il Ccfa, il comitato dei costruttori di Auto in Francia. Con 3.502 Auto nuove immatricolate a gennaio, il gruppo Fca registra un calo del 37,7% rispetto allo stesso mese del 2019. Psa, con 51.617 nuove immatricolazioni, registra un calo del 5,9% mentre Renault, con 29,748, registra una flessione del 17,4%.L'articolo Auto: Francia, a gennaio immatricolazioni -13,4% CalcioWeb. calcioweb.eu

