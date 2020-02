Aurigemma: 319 per riaprire a mezzo servizio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – “Dopo 319 giorni, riapre la stazione della metro A Barberini. Si’, ma soltanto in uscita. Dopo quasi un anno di stop, si riparte ma a mezzo servizio. Ora chissa’ quanto altro tempo i cittadini e i commercianti dovranno aspettare affinche’ la fermata torni a funzionare anche in entrata. Con la Raggi questo e’ il record dei record, l’ennesimo primato, naturalmente in negativo”. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Lazio, Antonello Aurigemma. L'articolo Aurigemma: 319 per riaprire a mezzo servizio proviene da RomaDailyNews. romadailynews

