Ambrosini | «Non credo che Gervinho tornerà a giocare col Parma»

Massimo Ambrosini ha commentato la delicata situazione che riguarda il Parma e Gervinho: le parole dell'opinionista Massimo Ambrosini, opinionista Sky, è convinto che Gervinho non scenderà più in campo con la maglia del Parma dopo lo scontro con la società e la mancata cessione. Ecco le parole dell'ex centrocampista. «Non possiamo sapere ancora se e come andrà il ricorso, ma non credo che Gervinho possa tornare a giocare col Parma. Tutti ne parlano come una vicenda chiusa per l'ivoriano e i termini sono stati anche duri, da quel che ho capito e so qualcosa si è rotto».

